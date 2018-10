Nå skrus prisen på nettleie opp: – Det er en økning som er nødvendig 

Store investeringer i strømnettet gjør at Statnett øker tariffen for neste år. I snitt betyr det en økning på 0,6 øre per kilowattime for vanlige forbrukere.

Statnett drifter det norske kraftsystemet med rundt 11.000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner, og fakturerer de regionale nettselskapene for bruken av sentralnettet.

Ni prosent

Nå har det statseide konsernet vedtatt å øke tariffen i nettverket med ni prosent for 2019.

For vanlige forbrukere betyr det at regningen i snitt vil øke med 0,6 øre per kilowattime, opplyser Statnett i en pressemelding.

For en husholdning med et forbruk på 20.000 kilowattimer i året, som tilsvarer det gjennomsnittlige forbruket i en enebolig, vil denne økningen bety et tillegg på 120 kroner i året.

– Det er en økning som er nødvendig fordi vi er inne i en periode med store investeringer som må finansieres gjennom det spleiselaget som nettariffen er, sier kommunikasjonssjef for drift og marked Henrik Glette i Statnett til E24.

I en rapport Norges vassdrags- og energidirektorat offentliggjorde i 2017 kom det fram at Statnett og nettselskapene skal investere 140 milliarder fram til 2025.