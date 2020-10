Nå «tvangssender» Microsoft mange Internet Explorer-brukere til Edge

Til tross for at Internet Explorer ikke har blitt nevneverdig videreutviklet på mer enn fem år, er det fortsatt mange som sverger til denne nettleseren.

Net Marketshare og Statcounter oppgir ofte langt fra identiske markedsandeler for de ulike nettleserne, men er ganske enige om at Internet Explorer (IE) benyttes i rundt tre prosent av nettleserøktene globalt, gjort fra en PC. Microsofts nyere nettleser, Edge (legacy- og Chromium-utgaven samlet) brukes i omtrent dobbelt så mange økter.

Mye fungerer dårlig

Inkluderer man økter fra mobile enheter, er IE-andelen hos mange nettsteder nede på 1-tallet. Det er så lavt at mange nettsteder har sluttet å støtte nettleseren. Også Microsoft har slike planer (for abonnenter).

Det kan være ulike grunner til at enkelte fortsatt bruker Internet Explorer på det åpne internettet. Noen gjør det kanskje fordi de uansett må bruke den utdaterte nettleseren på jobben fordi fagsystemene ikke støtter noe annet. Andre gjør det kanskje fordi de ikke vet om noe annet. Uansett er andelen overraskende høy, da nettleseren stadig oftere viser webinnhold feil, siden mange nettsteder har droppet støtten for den.

Tvangsoverføres

Microsoft har nylig begynt å hjelpe brukerne av Internet Explorer over i Edge. Dette skjer når brukerne av IE besøker nettsteder som Microsoft har registrert at ikke støtter den gamle nettleseren. Da får brukerne beskjed om nettstedet ikke fungerer med Internet Explorer, samtidig som siden åpnes i Edge i stedet.

Dette gjøres av et nettlesertillegg som nå følger med Internet Explorer. Dette heter IEToEdge BHO (Browser Helper Object) og tar utgangspunkt i denne listen når den sender brukerne over i Edge. Listen består av drøyt tusen domener og subdomener, blant annet apple.com, play.google.com, teams.microsoft.com og facebook.com. Det er foreløpig ingen .no-domener i listen.

IEToEdge BHO er listet i Internet Explorers innstillinger for tillegg. Skjermbilde: Digi.no

Nøyaktig når Microsoft rullet ut dette tillegget, er litt uklart. Det er flere nettsteder som har omtalt det i de siste dagene, men vi har funnet brukeromtaler av tillegget fra helt tilbake til i slutten av juli.

Kan deaktiveres

Mange opplever at knappen for å deaktivere IEToEdge i Internet Explorer er deaktivert. Det vil si at tillegget ikke kan skrus av der. Vanlige brukere kan i stedet skru det av i innstillingene for standard nettleser i Edge: edge://settings/defaultBrowser

Her kan man deaktivere hele funksjonaliteten, men også endre den slik at alle forsøk på å åpne noe i IE åpnes i Edge i stedet.