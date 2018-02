Nå vil Nokia inn i varmen igjen. Lanserte fem nye modeller

BARCELONA (DIGI.NO): Nokia-navnet på telefoner sto opp fra de døde for litt over et år siden etter en lang kamp med Microsoft i spissen. Denne gangen er det det finske selskapet HMD Global, med mange eks-Nokiaere i spissen som har fått rettigheten til navnet i ti år. Som kjent lever infrastrukturselskapet Nokia i beste velgående og har slukt både Siemens Mobile og Alcatel Lucent.

Det store markedet Nokia sikter seg inn på er billige telefoner til land med liten betalingsvilje for dyre toppmodeller. Men i sommer kom Nokia med toppmodellen Nokia 8 beregnet på mer betalingsvillige kunder. I motsetning til andre som lager sine egne grensesnitt kjører Nokia ren Android. Det har mange fordeler, slik som mye enklere oppgradering til nye versjoner av operativsystemet. Nokia begrenser også antallet forhåndsinstallerte apper og overlater til brukerne å velge hva de ønsker.

Den tette, og kanskje vil noen hevde, lydige koblingen til Google gjør at telefonene er med i det Google kaller Android One family, noe som etter sigende skal gjøre programvareopplevelsen enda bedre.

Ny toppmodell

Nokia 8 Sirocco er den nye toppmodellen som har fått en ramme i rustfritt stål, 2,5 ganger sterkere enn aluminiumskonkurrentene, Den har en 5,5-tommers skjerm med oppløsning på 2560 x 1440 og høyde/breddeformat på 16:9. Skjermen er av typen P-OLED, og går helt ut i kantene – og selve glasset er et kurvet såkalt 3D Gorillaglass 5.

Nokia 8 Sirocco. Foto: Nokia

De to kameraene på baksiden er disponert slik at ett er vidvinkel og ett er tele med 2X optisk zoom. Det ene har en vidvinkel 12 MP sensor med blenderåpning på f/1,75 og det andre har 13 MP sensor med f/2.6. Begge har optikk fra Zeiss. Frontkameraet er på 5 MP med lysfølsomme f/1,5.

Dette er et en veldig vakker telefon, påstår Nokia, og mener den vil appellere til forbrukere som vil kombinere god design med gode tekniske data.

Telefonen har fått en Qualcomm Snapdragon 835-prosessor. Ikke den nyeste altså, som mange andre kommer til å introdusere i sine telefoner. Til gjengjeld vil den ha 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass. I motsetning til de andre telefonene kan den ikke ha micro SD-kort.

Åtteren har tre mikrofoner som fanger opp den minste hvisking i opptil 24 bits oppløsning. Batteriet er på 3,26 Ah og det kan også lades trådløst. Dimensjonene på toppmodellen er 140,93 x 72,97 x 7,5 mm.

Prisen på den nye toppmodellen er 749 euro som kanskje blir til det tidobbelte i kroner når den kommer til Norge.

Nokia 7 Plus. Foto: Nokia

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus er en alternativ, men litt billigere og fysisk større toppmodell. Her finner vi de samme bakkameraene, men det er blitt plass til et frontkamera med hele 16 MP-oppløsning. På prosessorsiden har vi Qualcomms nye og også litt billigere Snapdragon 660. På minnesiden har den 4 GB RAM og 64 GB lagringsminne. Dessuten spor for microSD-kort.

Syveren har en 6 tommer LCD-skjerm med 18:9 aspektforhold i Full HD pluss, det vil si 2200 ganger 1080 piksler.

Batteriet på 3,8 Ah mener Nokia holder til to dagers bruk.

Det som gjør denne interessant er prisen på 399 euro.

Flere billigmodeller

Med Nokia 6 synker prisen enda mer. Den koster bare 279 euro. Bakkameraet er på 16 MP og frontkameraet på 8 MP. Den første utgaven som kommer i april vil ha 3 GB RAM og 32 GB lagringsminne, men senere kommer det også en utgave med 4 GB RAM og 32 GB lagringsminne.

Nokia 8110. Foto: Nokia

Langt nede på prisskalaen, og sikkert ikke myntet på det nordiske markedet, finner vi nye Nokia 1. Den kommer med Android 8 i den såkalte Go Edition som er myntet på telefoner hvor det er spart på alt og hvor det er 1 GB RAM eller mindre. Men hva kan man egentlig vente seg for 85 euro?

For dyrt?

Enda for dyrt? Hva med en moderne utgave av Nokia 8110, den såkalte bananen?

I sin tid var dette en revolusjonerende telefon som sikkert mange har sett i filmen Matrix. Men denne gangen dukker den opp med fargeskjerm og som en superbillig telefon til 70 euro. Husker vi riktig kostet den temmelig mange tusen kroner for svært mange år siden.