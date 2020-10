Nå vil Norsis at vi skal bli smartere på nett. Slik skal de sørge for det

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer Norsk Senter for Informasjonssikring (Norsis) for tiende gang den norske delen av den årlige europeiske informasjonssikkerhetskampanjen. Det opplyser Regjeringen på sine hjemmesider.

– I kjølvannet av lyndigitaliseringen som koronaepidemien har gitt oss, er det behov for å bygge digital kompetanse hos den enkelte ansatte. Det er ikke nok å digitalisere, det må gjøres på en god og sikker måte. Opplæring og kontinuerlig øving er sentralt for å bidra til at digitaliseringen skjer på en god måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Stol på meg!

I løpet av oktober får i alt mer enn 220 000 nordmenn tilsendt de åtte e-læringsmodulene som utgjør opplæringspakken. Justis- og beredskapsdepartementet, og flere underliggende etater, er blant de 450 virksomhetene som så langt har bestilt opplæringspakken til sine ansatte.

Et mål er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører en digital opplæringspakke utviklet av Norsis blant sine ansatte.

– Det er viktig at alle har kunnskap om hva som kan ramme dem og hvordan de skal håndtere det. Alle er bedre rustet mot digitale trusler om de har forståelse for hva som kan skje, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte

Opplæringspakken kan bestilles gjennom hele oktober på Norsis' hjemmesider. Der heter det at for å sikre en virksomhet, så må alle ansatte bidra, og at det krever riktig holdning og kompetanse. De forutnevnte åtte e-læringsmodulene er titulert: Verdifullt, glemt passord?, sårbart, med mål og mening, stol på meg!, kjøreregler, you've got mail, og dette er ikke en øvelse.

Digital kompetanse = digital sikkerhet

Som et ledd i videreføringen av de ansattes kunnskap vil Justis- og Beredskapsdepartementet, sammen med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, lansere et øvingstilbud til alle virksomheter senere i sikkerhetsmåneden. Dette vil være en påbygning av den grunnleggende kompetansen de ansatte får i opplæringspakka.

– Jeg håper flest mulig blir med på Nasjonal sikkerhetsmåned gjennom å sørge for digital opplæring av sine ansatte i oktober. Det vil styrke vår kollektive sikkerhet og bidra til digital «flokk-immunitet», noe som står sentralt i vår Nasjonal strategi for digital sikkerhet, sier Mæland.