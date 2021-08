Nå vil Samsung gjøre brettbare telefoner til allemannseie

Samsung ønsker å styrke sin posisjon som en av de ledende smarttelefonprodusentene. Dette vil de gjøre ved å gjøre brettbare telefoner til allemannseie. Det kommer frem i kvartalsrapporten for andre kvartal i år, skriver The Verge. Samsung bekrefter samtidig at de jobber med under-skjerm-kamera. The Verge skriver at det er ventet nye versjoner av de brettbare Galaxy Z Fold og Galaxy Z Flip-telefonene på Samsungs lansering 11. august.

Samsung har sluppet inntektstall fra andre kvartal, og de viser vekst for det koreanske teknologiselskapet. I andre kvartal økte Samsung inntektene sine med 20 prosent og fikk hele 54 prosent økt driftsresultat, ifølge The Verge. Selskapets driftsoverskudd for andre kvartal lå på 96,26 milliarder kroner (12,57 billioner won) av et totalresultat på 488,54 milliarder kroner (63,67 billioner won).

Nedgang i mobilavdelingen

Ifølge Samsung har det vært litt nedgang i mobildivisjonen på grunn av mangel på komponenter, men også produksjonsproblemer, da noen av selskapets fabrikker i Vietnam har måttet stenge som følge av koronaviruset. Mobildivisjonen har hatt nedgang i inntekter sammenliknet med første kvartal, men ligger totalt sett i pluss.

Produksjon av halvledere fortsetter å være en av selskapets viktigste finansielle drivere, og står for mer enn en tredjedel av selskapets overskudd i andre kvartal. Økt etterspørsel og økte priser har gitt høyere inntekter enn forventet, ifølge Samsung.