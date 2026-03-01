fra forskning
Når roboten har øyne, endrer vi adferd
De fleste oppfører seg litt annerledes sammen med andre. Dette gjelder også når vi vet eller mistenker at vi blir sett, selv av en robot.
Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.