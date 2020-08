NASA-ekspertise og kunstig intelligens har formet Becks nye musikkvideoer

«Hvordan vil kunstig intelligens se for seg universet»?

Det var spørsmålet folkene bak prosjektet Hyperspace: A.I. Exploration stilte seg da den Grammy-vinnende artisten Beck ønsket å visualisere sitt siste musikkalbum. Så gjøv de løs på oppgaven for å finne svar.

Sentralt i prosjektet står NASAs Jet Propulsion Laboratory, en avdeling som består av designere, kunstnere, produsenter, strateger og tenkere. Deres oppgave er på ulikt vis å hjelpe forskere og ingeniører å forestille seg fremtiden og å forstå universet. I arbeidet med Hyperspace AI, samarbeidet de med det kreative og AI-spesialiserte byrået OSK.

Avansert teknologi

De involverte tok utgangspunkt i NASAs arkivmateriale: Ved å bruke datasyn, maskinlæring og GAN (generative adversarial neural networks), trente de AI-teknologien til å utnytte NASAs enorme mediearkiver - og utviklet et visuelt konsept til hele albumet.

Etter å ha trent på hundretusener av bilder, videoer og datapunkter fra oppdragene og NASAs romfartsforskning for øvrig, begynte Hyperspace AI å lage sine egne visjoner om universet, noe som i videoene kommer til uttrykk gjennom visualiseringer og animasjoner.

Hvert Hyperspace-spor er koblet til bilder fra et bestemt oppdrag. For eksempel inneholder «Dark Places» bilder som er hentet fra Hubble-teleskopet. For bonussporet «I am the Cosmos» jobbet de utelukkende ut fra NASAs data om svarte hull og stjerner. «See Through» viser bilder fra romsonden Juno, før virkelighet glir over i en AI-skapt forestilling. Visualiseringene svinger fra konkret til abstrakt og nær psykedelisk.

Dykker i NASAs mediearkiv

Slik er sangene koblet med ulike NATO-oppdrag:

Hyperlife | Landsat 8, International Space Station

Uneventful Days | Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Apollo 12

Saw Lightning | Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Curiosity Rover, Viking 1 Orbiter

Die Waiting | Solar Dynamics Observatory (SDO)

Chemical | Cassini-Huygens

See Through | Juno

Hyperspace | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

Stratosphere | Spitzer Space Telescope

Dark Places | Hubble Space Telescope (HST)

Star | Hubble Space Telescope (HST), Swift, Fermi Gamma-Ray Space Telescope

Everlasting Nothing | Hubble Space Telescope (HST)

Hele det visuelle prosjektet ligger fritt tilgjengelig på nettsiden Hyperspace A.I. Exploration. Videoen under: «I am the Cosmos».