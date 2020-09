Nasjonal sikkerhetsmyndighet har oppdaget mistenkelig IT-aktivitet hos flere virksomheter

(Oppdatert: Det stemmer ikke at NSM anbefaler hyppig eller rutinemessig bytte av passord, men hvis passordet blir kompromittert, så må det selvsagt byttes ut.)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har oppdaget mistenkelig aktivitet hos flere virksomheter i forbindelse med undersøkelsen av dataangrepet mot Stortinget.

Etter IT-angrepet mot Stortinget i forrige uke har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobbet tett med sikkerhets- og etterretningstjenestene om håndteringen.

Det er nå oppdaget lignende mistenkelig aktivitet hos andre virksomheter, både offentlige og private, opplyser NSM i en pressemelding.

Har iverksatt tiltak

– Vi opplever til stadighet forsøk på digitale angrep mot norske samfunnsverdier og vil derfor sterkt oppfordre både virksomheter og privatpersoner til å bidra i forebyggende sikkerhetsarbeid, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i en pressemelding.

NSM Nasjonalt cybersikkerhetssenter koordinerer og bistår de aktuelle virksomhetene med analyse, rådgivning og tekniske tiltak.

NSM oppfordrer folk til å benytte totrinns-autorisering og gjennomføre jevnlige sikkerhetsoppdateringer.

IT-angrep mot Stortinget og i Innlandet

Dataangrepet mot Stortinget ble offentlig kjent tirsdag 1. september, men ble oppdaget uken før. Stortingets administrasjon ble da oppmerksomme på uautoriserte pålogginger i epostkontoer tilknyttet Stortinget.

Om kvelden tirsdag 1. september oppdaget også Hedmark IKT, som drifter IT-systemene i kommunene Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue i Innlandet, et angrep der eposter med et skadelig vedlegg ble sendt til ansatte i kommunene. Ifølge NSM er det ikke noen forbindelse til angrepet som Stortinget har vært utsatt for.