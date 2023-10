Nasjonalt digitalt risikobilde: – Gassleveranser til Europa er noe av det viktigste vi nå sikrer

Direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier at trusselaktører er villigere til å ta høyere risiko og bruker betydelige midler for å finne nulldagsårbarheter som kan ramme forsvaret og forsvarsindustrien. Her under Sikkerhetskonferansen 2023 på Oslo Kongressenter. Foto: Ole Berg-Rusten