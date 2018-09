Nato-øvelse kan påvirke DAB- og mobilnettet

Øvelsen vil bestå av om lag 40.000 soldater fra til sammen 31 land. Forsvaret har bestilt over 1.300 SIM-kort for anledningen, og Telenor utelukker ikke at øvelsen vil påvirke DAB- og mobilsignalene.

– Det kan bli nettutfall, og det kan være hendelser som gjør at mobilnettet midlertidig blir satt ut av drift. Men vi har høynet beredskapen, slik at jeg tror dette stort sett vil gå bra, sier dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor til NRK.

Telenor trekker spesielt fram områdene rundt Rygge flystasjon i Østfold og rundt militæranlegget på Sessvollmoen utenfor Oslo som steder som ganske sikkert vil påvirkes av øvelsen.

Nettleverandøren Telia har forberedt seg ved å sette opp ekstra basestasjoner for å ta unna den økte mobilnettaktiviteten. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan både trafikken og hverdagen til befolkningen for øvrig vil bli påvirket av Nato-øvelsen.

Når mange mennesker samles på ett sted, trengs det ofte spesielle tiltak for å sikre god dekning. Her kan du lese om man fikser mobildekningen på festivaler. (Ekstra)