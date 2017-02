Jobbformidling er noe av det viktigste Nav driver med. Men det tar tid å komme i mål med ny CV- og stillingsbase, selv om behovet for å bytte dagens løsning er stort. (Bilde: Harald Brombach) EKSTRA

Plattform for arbeidsmarkedet Nav har brukt over 30 millioner på ny database. Men etter to år har utviklingen knapt startet