Nederland vil ha eksportrestriksjoner for databrikke-teknologi

Restriksjonene vil innføres av sikkerhetshensyn, og den nederlandske nasjonalforsamlingen ble informert om planene i et brev onsdag, skriver Reuters.

I brevet heter det blant annet at det vil bli lagt fram en liste over teknologier som det kan innføres eksportrestriksjoner for, og at reglene for databrikke-teknologi vil legges fram før sommeren.

Planene blir kjent etter månedsvis med samtaler mellom Nederland, USA og Japan. Amerikanerne forsøker å få sine allierte til å innføre lignende tiltak som dem Biden-administrasjonen innførte i oktober.

De tiltakene har til hensikt å gjøre det vanskeligere for Kina å utvikle databrikker og også hemme Beijings militære framgang.

Må søke lisenser

Ifølge Reuters vil de nye reglene vil gjøre det mulig å begrense eksporten av enkelte avanserte nanolitografi-maskiner produsert av ASML. Maskinene er sentrale i produksjonen av de mest avanserte databrikkene, og ASML er verdensledende på dette feltet.

Selskapet skriver i en uttalelse at det tror de nye reglene vil gjelde slike maskiner, og at det framover må søke lisenser for å eksportere denne teknologien.

ASML er et av Europas største teknologiselskap.