– Nederlandsk e-tjeneste spionerte på russiske hackere

Den nederlanske etterretningstjenesten AIVD brøt seg i 2014 inn i et datanettverk i en universitetsbygning ved siden av Kreml på Den røde plass.

Slik skal de ha skaffet seg en unik innsikt i operasjonene til hackergrupperingen APT29, også kalt Cozy Bear, som blir knyttet til russisk etterretning.

Det melder rikskringkasteren NOS og den nederlandske avisa Volkskrant, gjengitt av Reuters.

Ifølge avsløringene skal AIVD ha hatt kontinuerlig tilgang til APT29s datanettverk gjennom flere år, inkludert et sikkerhets- eller webkamera i nærheten, uten at russerne visste noe.

– Nederlandsk etterretning kunne «se alt» de holdt på med. Slik ble de vitne til at de russiske hackerne brøt seg inn i serverne til Det demokratiske parti, og stjal flere tusen epostmeldinger og dokumenter, skriver Volkskrant.

Dette kan ha dannet grunnlag for de avgjørende bevisene USAs etterretningstjenester hevder å ha for at Russland sto bak hackerangrepet mot Demokratene.

Kake og blomster

Avisen oppgir at de har seks ulike ikke-navngitte amerikanske og nederlanske kilder for opplysningene.

De forteller at nederlenderne delte avgjørende informasjon om russisk innblanding i USAs presidentvalg, med sine amerikanske etterretningskolleger, blant annet i FBI og NSA.

Innsatsen fra det NATO-allierte landet skal ha vært svært verdsatt. En kilde sier at amerikanerne svarte med å sende kake og blomster tilbake.

Cozy Bear er fra tidligere oppgitt å være én av to russiske trusselaktører som skal ha brutt seg inn i serverne til Det demokratiske parti under den amerikanske presidentvalgkampen.

Samme gruppe har i en årrekke blitt knyttet til mange oppsiktsvekkende kyberoperasjoner, inkludert hackerangrep mot norske myndigheter som ble avdekket i fjor.

De opplysningene var basert på varsling fra en samarbeidede tjeneste i utlandet, konstaterte PST den gangen.