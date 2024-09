Remarkable ble verdsatt til et tosifret milliardbeløp for to år siden og har hatt en pen vekst etter det. Selskapet er også en av elleve norske oppstartselskaper som har oppnådd enhjørningstatus, det vil si har hatt en markedsverdi på over én milliard amerikanske dollar

Andre kvartal i år har imidlertid selskapet hatt motvind. I kvartalsrapporten skriver Remarkable-sjef Phil Hess følgende

– Selv om vi fortsatt ser sterk markedsvekst for nettbrettene våre klarte vi ikke oppnå inntektene vi hadde håpet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor er IT-arkitekten fra Skatteetaten på jobb i Nairobi

Remarkable har hatt suksess med sine skrivebrett.

Han peker på at flere faktorer bidro til dette. Blant annet en endring fra direktesalg fra Remarkable, til at en stadig større andel selges via forhandlere.

Samtidig har også overgangen til ny forhandlerdistributør og konkurrentrabatter spilt en rolle - i tillegg til flere engangsjusteringer.

– Til tross for moderat volumvekst falt inntektene med åtte prosent på årsbasis, konstaterer Hess.

Han forventer en betydelig økning i etterspørselen i tredje kvartal i år og spesielt i fjerde kvartal.

Remarakble omsatte for 71,7 millioner dollar i andre kvartal (762 millioner kroner), mot 77,9 millioner dollar i fjor (828 millioner kroner). Driftsresultatet endte på 1,2 millioner dollar (12,8), mot 8,9 millioner dollar (94,6) samme kvartal i 2023.