Nei da , Vinmonopolet.no var ikke hacket. Men det var flere som lurte

Mandag morgen fikk Digi.no inn en melding fra en bekymret leser som mente at Vinmonopolet.no var blitt hacket. Gikk man inn på nettstedet, ble man sendt til nettadressen vinmonopolet.queue-it.com i stedet, som nok for mange kan se ut som noe man kunne ha snublet over i et phishing-forsøk.

Det var ikke mulig å komme inn på selve nettstedet. I stedet fikk vi se en plakat som fortalte at vi stod i kø sammen med flere tusen andre. Det ble gitt beskjed om at køen skulle åpne klokken 08.05, men da klokken passerte dette, var køen fortsatt så lang at forventet adgang var mer enn en time fram i tid.

Leseren var ikke alene om å synes at det hele så litt mistenkelig ut. Også andre i miljøet rundt Digi.no var usikre, i alle fall inntil det kom én på jobb som hadde sett dette også tidligere. Det dreide seg faktisk om virtuell polkø.

Løsning på sprengt kapasitet

Det skjer nemlig iblant at Vinmonopolet lanserer nye produkter, og det var også tilfellet mandag morgen. Dette er populære begivenheter som mange vil benytte seg av, og en polkø på PC-en eller mobilen er selvfølgelig bedre enn å stå ute i kulda.

– Vi har ved noen nyhetsslipp opplevd så stor pågang at nettsidene våre har blitt svært trege og nærmest gått ned. For å gjøre oss mindre sårbare har vi valgt å bruke Queue-it, slik at vi kan styre pågangen/trafikken bedre, forteller Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til Digi.no.

Queue-it er et dansk selskap som har tilbudt virtuelle venteromsløsninger i mer enn ti år.

På spørsmål om hvorfor kundene i køen sendes vekk fra Vinmonopolets nettsted, svarer Lorentzen:

– Hele poenget med køløsningen er at det ikke skal bli så stor trafikk på sidene våre, derfor rutingen utenom, men vi ser at vi kunne ha skjult redirecten bedre enn i dag.

Ingen vei rundt køen

Selv om det var omdirigeringen som var utgangspunktet for denne saken, så dukket det også opp et annet spørsmål. Hvorfor må alle stå i kø når lanseringen bare gjelder noen utvalgte produkter. Faktisk måtte vi også stå i kø for å få tilgang til siden hvor kontaktinformasjonen til Vinmonopolets informasjonsavdeling var oppgitt.

– For å hindre at sidene blir utilgjengelig som følge av stor pågang, har det vært viktig for oss å redusere trafikken inn på nettsiden, derfor gjelder køen alle sidene våre. Nyhetsslipp og venterom starter kl. 07.00 på slippdagen, og for de aller fleste slipp er køen ferdig innen kl. 10.00 (spesialslipp på brennevin og øl varer enda kortere). Perioden sidene ikke er like tilgjengelig for alle brukere, er derfor relativt kort og på et tidspunkt som ikke er av de mest trafikkerte generelt, forteller Lorentzen.

Brukt en rekke ganger

Nå er det ikke slik at dette er første gang Vinmonopolet har brukt denne køløsningen. Ifølge Lorentzen ble den første gang tatt i bruk allerede i januar 2018.

– I første omgang brukte vi den kun ved vanlige nyhetsslipp, men for å gjøre det forutsigbart for kunder, har vi valgt å bruke den på alle slipp, sier han.

– Vi jobber hele tiden med å forberede tjenestene våre, og køløsningen er en del av det, og i og med at vi benytter den mer nå enn i starten, vil vi gjøre vurderinger også av denne, sier Lorentzen.