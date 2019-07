Nei, det hjelper ikke å skrive at du ikke aksepterer Facebooks vilkår

«Med denne uttalelsen gir jeg melding til facebook det er strengt forbudt å avsløre, kopiere, distribuere, eller ta annen handling mot meg basert på denne profilen og / eller innholdet».

Du har helt sikkert sett innlegget hos en av dine Facebook-venner. Det dukker opp med jevne mellomrom, gjerne i bølger, år etter år etter år. Kjedemeldingen som påstår at alt man noensinne har publisert på Facebook blir offentlig «i dag», med mindre du kopierer og publiserer denne kjedemeldingen.

Du har allerede godtatt

Først og fremst: At Facebook har rett til å bruke innholdet ditt er helt riktig. Det har du akseptert ved å opprette og bruke profilen din. Dette står tydelig i Facebooks betingelser:

«Når du deler, publiserer eller laster opp innhold (...) gir du oss en ikke-eksklusiv, overførbar, viderelisensierbar, royalty-fri og verdensomspennende lisens til å drifte, bruke, distribuere, modifisere, kjøre, kopiere, fremføre eller vise offentlig, oversette og lage avledende arbeid fra innholdet (i samsvar med innstillingene dine for personvern og applikasjoner).»

Slik ser en av versjonene av innlegget ut. Skjermbilde: Facebook

Dette har du altså allerede godtatt. Hvis du ikke vil godta vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Så enkelt er det, dessverre. Betingelsene understreker også at lisensen går ut hvis du sletter innholdet eller hele profilen din.

Det spiller imidlertid ingen rolle hvor mye du publiserer et innlegg om at du ikke vil godta betingelsene du allerede har godtatt, og som du fortsetter å godta nettopp ved å publisere enda et innlegg.

Innlegget er minst syv år gammelt

Hvordan Facebook skulle holde styr på hvem som har publisert ett av ørten forskjellige versjoner av dette innlegget, eller hvorfor i alle dager de skulle valgt en så tungvint og upraktisk måte å gjøre dette på, er heller ikke godt å si.

Dessuten stemmer det selvfølgelig ikke at alt du noensinne har publisert på Facebook blir offentlig fra «i dag».

Dette har visstnok skullet skje «i dag» i minst syv år – den eldste versjonen av innlegget vi klarte å finne var nemlig fra 2012.

Innlegget ser ut til å komme i bølger, og da spesielt når Facebook gjør endringer i retningslinjene sine. Det er også tilfellet denne gangen, da de nylig publiserte en forhåndsvisning for nye retningslinjer som vil gjelde fra 31. juli.

Det er imidlertid ikke noe nytt i hvordan Facebook behandler innholdet ditt. Personverninnstillingene dine gjelder fortsatt, og det er bare ting du har satt som offentlig, som vil være offentlig i Facebooks betydning av ordet – altså at absolutt alle brukere kan se det.

Hvorvidt du kan kalle ting du har publisert til noen hundre eller tusen venner «privat og konfidensiell informasjon» er jo en annen sak.

Nordmenn for dårlige på kildesjekk

Jørund Heimholt fra datahjelperne.no mener nordmenn er for dårlige på kildesjekk. Foto: Privat

Jørund Heimholt, som driver nettsiden datahjelperne.no, mener nordmenn er altfor dårlige til å sjekke kilder.

– Folk kildesjekker jo ikke, de bare tror på at alt Facebook-vennene deres deler er sant, sier han.

– Teksten høres kanskje troverdig ut, med masse fine ord og lover og retningslinjer som den henviser til, men det er jo aldri en eneste kilde.

Det varierer hvilke lovartikler, paragrafer og konvensjoner som siteres i de forskjellige versjonene, men felles for de alle er at de enten er irrelevante eller rett og slett ikke-eksisterende.

Mistenker et ledd i svindel

Han påpeker at når innlegget ber deg om å kopiere og lime inn teksten, i stedet for den klassiske «lik og del», så er det gjerne for å skjule opprinnelig avsender. Han mistenker at slike tekster kan være en metode for å finne ofre til videre svindel.

Når man poster en slik tekst ordrett, kan den lett søkes opp på Facebook, og få opp alle som har publisert teksten.

Heimholt tror ikke det er unaturlig at svindlere tenker at hvis man er lettlurt nok til å viderepublisere en slik tekst, så er man også et lettere offer for svindel.

– Hvis du har mobilnummer eller annen info offentlig, og det plutselig begynner å renne inn sms- eller mailsvindel, så kan dette være grunnen til det. Jeg har ikke fått det bekreftet hundre prosent sikkert, men det gir mening, sier Heimholt.