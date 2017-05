Nei, PST ble ikke rammet av hackerangrep

I går kveld ved 19-tiden startet et såkalt massivt tjenestenektangrep (DDoS) mot nettsidene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Først klokken 15 torsdag er sidene igjen tilgjengelig for publikum.

– Alt tyder på at dette var et DDoS-angrep, noe vi har opplevd også tidligere. Det er en ekstern leverandør som drifter nettstedet for oss. Det har vi gjort med vilje for å ta dette ut fra andre systemer PST har. Når dette skjer har det derfor ingen konsekvenser for våre øvrige systemer, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen til digi.no.

TV 2 og NTB har begge omtalt hendelsen som et hackerangrep. Det er nok mer korrekt å betegne hendelsen som en slags digital sabotasje.

– Det var ikke hacking. I mitt hode er hacking kompromittering av et system, medgir Bernsen.

Kjedelig og irriterende

Sist PST ble utsatt for DDoS var for om lag tre år siden. Den gang var det noen norske unggutter som sto bak. Saken ble etterforsket og de ansvarlige dømt.

– Det er litt tidlig å spekulere nå, men disse angrepene er ikke veldig avanserte. Man trenger ikke veldig mye kompetanse for å gjøre det. Det er kjedelig og irriterende at det skjer, men ingenting tyder på at noe er kompromittert. Angrepet innebærer at noen sender store mengder datatrafikk til serveren, og denne trafikken har ikke leverandøren vår klart å stoppe.

Blir trolig anmeldt

Selv om det kan være guttestreker betyr ikke det at PST ser noe mindre alvorlig på slik sabotasje.

– Forrige gang ble angrepet anmeldt og etterforsket. Det er ingen ting som tyder på at vi ikke gjør det samme nå, men det er mulig at det er leverandøren og ikke oss som gjør det, påpeker Bernsen.

I dag har Bernsen fått spørsmål fra andre i pressen om PST mistenker at angrepet kan ha medført at noen har hentet ut informasjon fra deres interne systemer, men som han sier:

– Det spørsmålet er litt meningsløst. Det er ingen sensitiv informasjon som ligger der. Man kan selvfølgelig spekulere i hvorfor noen ønsker å blokkere sidene, men vi er jo en sikkerhetstjeneste. Kanskje gir det en viss status å sette dette ut en dag.