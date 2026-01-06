Neste generasjons brikker på vei ut av fabrikken

Fem ganger så mye KI-regnekraft som forrige generasjons brikker, lovet Nvidia topp Jensen Huang mandag. Han snakket om Nvidias ferskeste KI-brikker, fra scenen på Consumer Electronics Show i Las Vegas.

De nye brikkene er i full produksjon melder selskapet, og de ventet på markedet senere i år. Nvidia-topper skal ha fortalt Reuters at brikkene allerede er i test av KI-selskaper.

Huang brukte tiden sin på scenen til å fortelle om hvor mye bedre de nye brikkene vil være til å kjøre språkmodeller, blant annet ved hjelp av et eget datalagrings-lag for «kontekstuelt minne».

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold «Ramlet» inn i KI – endte opp med å lede satsingen

Ny supermaskin

Nvidias nye supermaskin, The Vera Rubin platform, som skal bestå av seks separate brikker, er også ventet senere i år.

− Nvidia kickstarter i dag neste generasjons KI med lanseringen, skriver selskapet i en egen pressemelding om den nye maskinen, som er designet spesielt for å brukes i KI-fabrikker.

Den skal bestå av 72 av selskapets Rubin GPUer og 36 av de nye CPUene. Sammenlignet med Blackwell-maskinene skal den være ti ganger så effektiv når det kommer til såkalt token kostnad, et mål for kostnaden for å bruke KI-modeller.

Nvidia holder pressebildet av den nye Rubin Platform minimalistisk. Foto: Nvidia

Nvidia har utviklet seks nye brikker til maskinen.

For å utvikle maskinen har Nvidia sett på sikkerhet, nettverk, programvare, strøm og kjøling samlet. Målet er å se hele datasenteret, ikke hver enkelt server, som én regne-enhet.

De nye løsningene for å koble mange maskiner sammen skal gjøre det mulig å bygge enda større. Microsofts neste Fairwater KI-fabrikker skal kunne koble sammen hundretusener av de nye supermaskinene.

− Vi bygger verdens mest kraftfulle KI-fabrikker som skal håndtere enhver mengde arbeid, hvor som helst, med maksimal ytelse og effektivitet. Med Nvidia Rubin GPU-er kan vi la utviklere og bedrifter skalere på helt nye måter, sier Satya Nadella, toppsjef i Microsoft ifølge pressemeldingen fra Nvidia.

Løsningen for kontekstuelt minne skal gjøre det mulig å lagre cache-data på tvers av KI-infrastrukturen for å bedre ytelsen.