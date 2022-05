Neste Windows 11 er «fullført»

Microsoft har denne uken bekreftet at Windows 11 22H2 med byggnummer 22621 er RTM-utgaven (Release To Manufacturing), altså en funksjonsferdig versjon beregnet for massedistribusjon til blant annet PC-leverandører og produsenter av fysiske installasjonsmedier.

Dette betyr ikke at 22H2-utgaven av Windows 11 er rett rundt hjørnet. Det er lite sannsynlig at denne utgaven blir lansert og gjort allment tilgjengelig før tidligst i september.

Nå skal driverne oppdateres

Noe av årsaken til dette er å gi maskinvareleverandører tid til å sørge for at enhetsdriverne de tilbyr for sine produkter er i henhold til de nye WHCP-kravene (Windows Hardware Compatibility Program) i Windows 11 22H2.

Ifølge Bleeping Computer, som har omtalt kunngjøringen fra Microsoft, er det på ingen måte sikkert at det er versjonen med byggnummer 22621 som blir GA-versjonen (General Availability) eller den som vil bli distribuert via Windows Update for å oppdatere eksisterende Windows 10- eller 11-installasjoner.

Selv om RTM-utgaven er funksjonsferdig, vil den i månedene som kommer bli testet på nye måter, og da vil det høyst sannsynlig bli avdekket nye feil. Det er derfor ikke usannsynlig at RTM-utgaven vil bli oppdatert gjennom nye utgivelser inntil økosystemet er helt klare for lansering.