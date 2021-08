Nesten 90 prosent av tyske selskaper  utsatt for dataangrep

Nesten alle tyske selskaper har vært utsatt for dataangrep i løpet av de siste månedene, melder informasjons- og telekomforeningen Bitcom.

Tallene har steget gjennom hele året, og nå sier nesten 90 prosent at de har vært utsatt for en aller annen form for dataangrep. Mange har opplevd at IT- og produksjonssystemene deres er blitt blokkert, med påfølgende krav om løsepenger.

Skadene på årsbasis er beregnet til å være 220 milliarder euro – nesten 2,5 billioner norske kroner, det er en dobling av beløpet siden 2018 og 2019. Da ble skadene vurdert til å være rundt 103 milliarder euro årlig.

Bitcom sier at bedriftseiere opplever en sterk økning i brudd på datasikkerhet når ansatte arbeider hjemmefra.

– Bare å sende folk hjem for å jobbe, er ikke nok. Maskinene deres må gås gjennom, kommunikasjonskanalene må sikres, og de ansatte må bli skolert om faren for datakriminalitet, sier Bitcom-sjef Achim Berg.