NetBlocks: Irans internettstenging er den lengste i historien

Befolkningen i Iran har nå vært uten internett i snart 900 timer.
Befolkningen i Iran har nå vært uten internett i snart 900 timer.
NTB
6. apr. 2026 - 09:54

Dermed er det den lengste internettstengingen på landsbasis noensinne, ifølge NetBlocks.

Nedstengingen overgår alle andre sammenlignbare hendelser i alvorlighetsgrad etter å ha gått inn i sin 37. dag, tilsvarende 864 timer uten internett, skriver de i en melding på X.

NetBlocks er en uavhengig organisasjonen, som blant annet overvåker internettilgang.

I en annen melding påpeker de at noen land har opplevd periodiske eller regionale nedstengninger over lengre perioder, mens Nord-Korea aldri har vært koblet til det globale internett i det hele tatt.

Både internett og telefoni ble tatt ned i Iran etter USA og Israels angrep i slutten av februar.

