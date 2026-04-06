NetBlocks: Irans internettstenging er den lengste i historien

Dermed er det den lengste internettstengingen på landsbasis noensinne, ifølge NetBlocks.

Nedstengingen overgår alle andre sammenlignbare hendelser i alvorlighetsgrad etter å ha gått inn i sin 37. dag, tilsvarende 864 timer uten internett, skriver de i en melding på X.

NetBlocks er en uavhengig organisasjonen, som blant annet overvåker internettilgang.

I en annen melding påpeker de at noen land har opplevd periodiske eller regionale nedstengninger over lengre perioder, mens Nord-Korea aldri har vært koblet til det globale internett i det hele tatt.

Både internett og telefoni ble tatt ned i Iran etter USA og Israels angrep i slutten av februar.