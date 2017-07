Netflix danker ut Google i Telenors trafikktall

Strømmetjenesten Netflix står nå for 22 prosent av all trafikken i Telenors bredbåndsnett. Dermed danker de ut alle tjenestene som tilhører Google-paraplyen.

Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag. Tjenester under Google-paraplyen (inkludert YouTube) har siden i fjor sommer vært den største trafikkilden i Telenors nett, men nylig tok Netflix tilbake førsteplassen. Strømmetjenesten førte til ny trafikkrekord i telenors bredbåndsnett søndag 11. juni.

– Trenden er at video tar større andeler av all trafikk som går gjennom bredbåndsnettet, og video-tjenester på nett er en rutinemessig del av hverdagen i mange norske familier, sier Birgit Bjørnsen, leder for bredbånd og TV i Telenor Norge.

Totalt står ulike videotjenester, som også inkluderer TV 2 Sumo og NRK, nå for 70 prosent av Telenors datatrafikk.