Netflix og Xbox skal hjelpe Altibox i kampen om TV-kundene

Det pågår en krig om TV-kundene. Alle TV-distributørene ønsker å sukre tilbudet sitt mest mulig for å få tak i flest mulig kunder. Det er selvfølgelig ikke alle som kan velge. Det kommer an på hvem som har fiber eller kabel i området, og hvem som har knyttet avtale med borettslaget.

Men jo mer forlokkende tilbudet er jo lettere er det å flytte på kunder.

Som den andre distributøren i verden har Altibox nå fått lov å inkludere Netflix i poengsystemet sitt. Det er blitt vanlig å la kunden velge kanaler og strømmetjenester selv. Nå kan Altibox-kundene velge HD-tilbudet til Netflix for 50 poeng.

– Det betyr at vi nå kan gjøre Netflix til en del av Altibox-opplevelsen, sier leder for underholdningstjenester i Altibox, Kjetil Hagen.

Netflix er selve giganten i strømmeverdenen, men de har til nå kjørt sitt eget løp, mens konkurrenter som HBO og Paramount plus har vært å finne på TV-distributørenes bokser i årevis.

Frir til de spilleglade

Xbox Series 2 blir en del av kundetilbudet til Altibox.

Et annet nytt Altibox-partnerskap er med Xbox. Altibox-kunder som kjøper Xbox All Access gjennom Altibox, tilbys en dobling av bredbåndshastigheten, fra 500 til 1000 Mbit/s.

Xbox all Access er en pakke bestående av spillkonsollen Xbox Series S og tilgang til en rekke spill gjennom Xbox Game Pass Ultimate. For Altibox-kunder koster denne pakken 299 kroner i måneden i to år.

Med andre ord trenger du knapt å forlate skjermen.

Må kjøpe ny dekoder

En bitter pille for noen er kanskje at det kreves ny dekoder for å få Netflix inn i tilbudet. Modell A er den nye TV- og strømmeboksen til Altibox. Den er allerede ute i noen tusentall. Den er basert på Android TV, som kan gjøre veldig mye mer enn å spille av Altibox-tilbudet. Google tillot for et par år siden å lage en TV-distributørutgave av plattformen, såkalte Android TV Operator Tier. Det har fått veldig mange til å ta i bruk slike dekodere.

Det betyr at brukere kan laste ned et veldig stort antall TV-tilpassede apper. Man kan f. eks. ha Netflix direkte på boksen som en app uavhengig av Altibox, men da ikke som en del av poengsystemet.

Nye kunder vil få Modell A som en del av startpakken, men eksisterende kunder kan oppgradere for 1 495 kroner. Alternativt kan man leie den som et tillegg til eksisterende dekodere for 299 kroner og betale 59 kroner per måned.

Leder for underholdningstjenester i Altibox: Kjetil Hagen Foto: Kristin Støle Kalgraff

Det Netflix-tilbudet man får for 50 poeng er det som ellers koster 109 kroner per måned direkte fra Netflix. Vil man ha et mer avansert abonnement, f. eks. det som heter Premium Ultra HD til 159 kroner, betales mellomlegget på regningen fra Altibox. De fleste Altibox-kundene har allerede 50 poeng i basispakken sin, og det er også mulig å kjøpe 50 ekstrapoeng for 99 kroner.

– Etter hvert skal både Netflix og flere andre av våre strømmeleverandører integrere sine metadata med oss. Det betyr at hele universet vårt blir søkbart gjennom plattformen. Vi håper dette skal være på plass til våren neste år, sier Hagen.