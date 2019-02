Nets blokkerer innbetalinger til angivelig IQ-test-svindel

Etter å ha mottatt en rekke klager på kort tid rykket Forbrukertilsynet i desember i fjor ut og advarte forbrukere mot å betale for IQ-tester som ble markedsført på Snapchat og Facebook.

Testene lå ute på nettstedet testmyiq.eu, og de som tok dem mottok i etterkant en faktura fra selskapet AG Finans med krav om nærmere 600 kroner.

Forbrukertilsynet har slått fast at testene etter alt å dømme er ren svindel, og at betalingsavtalene uansett er å anse som ugyldige ettersom bestillingskappen ikke er merket på en måte som gjør det tydelig at man er i ferd med å inngå en bindende avtale.

I en pressemelding mandag opplyser Forbrukertilsynet at de har tatt kontakt med Nets, som nå har lagt inn sperrer i sine systemer for å forhindre kortbetaling av IQ-testene. Videre ber de folk se bort ifra trusler fra AG Finans om å ta saken til retten dersom pengekravet for IQ-testene ikke blir innfridd.

– Vi anser trusselen om søksmål som lite troverdig. Et eventuelt søksmål må fremmes her i Norge og basert på erfaring med lignende saker tidligere, vurderer vi det som svært lite sannsynlig at AG Finans vil gå videre med dette, skriver Forbrukertilsynet.

Overfor Aftenposten har en angivelig representant for AG Finans avvist at selskapet driver med svindel.

– Vi yter en tjeneste som kundene våre bestiller. De fleste er veldig fornøyd med sertifikatet og rapporten de får i ettertid. Det er beklagelig at noen tror de er blitt svindlet, skrev representanten, som kun oppga fornavnet Rey.