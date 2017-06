Nets med ny blockchain-basert løsning for mikrobetalinger

Betalingsselskapet Nets utvikler nå en ny løsning som skal gjøre det enklere for mediebedrifter å selge artikler og annet innhold ved hjelp av mikrobetalinger.

Den nye løsningen er basert på blockchain, teknologien som blant annet Bitcoin og andre kryptovalutaer er basert på.

Selve betalingene vil skje med en egen form for «medie-credits» som vil være tilknyttet både betalingskort og kontobetalinger til plattformen som administrerer mikrobetalingene. Dermed skal det være enkelt å bruke løsningen, hevder Nets. Disse «medie-creditsene» skal kunne brukes på tvers av ulike innholdsleverandører.

– Mikrobetalinger dekker flere av de ønskene vi har fått fra aktører i mediebransjen. Samtidig åpner det muligheter for Nets i et marked som vi mener er interessant. Vi vet at det er mange som er på jakt etter et system som kan håndtere småbetalinger på en rimelig og effektiv måte, sier Paul Francis Walvik-Joynt hos Nets i en pressemelding.

Lavere omkostninger på småtransaksjoner

Brukeren vil få en virtuell lommebok som kan fylles opp med penger fra betalingskort eller bankkontoen. Blockchain-teknologien sørger for at den virtuelle lommeboken ligger lagret i en kryptert kjede flere steder, i stedet for på én sentral server. Deltakere i konseptet validerer transaksjoner og skriver dem til blokkjeden, som utgjør det sentrale arkivet over alle gyldige transaksjoner – og oversikten over hvem som eier hva.

Brukerne slipper å måtte hente frem betalingskort for hver transaksjon, og det forventes ikke at «mynter» i denne mikrobetalingsløsningen vil kunne variere i verdi – slik man kjenner fra for eksempel Bitcoin.

Ifølge Nets bidrar blockchain-teknologien til å løse utfordringen med småbetalinger ved at det blir mulig å flytte rundt på verdier med veldig lave omkostninger, og med høy grad av åpenhet.

Selskapet tror konseptet vil kunne bli et nytt alternativ for medier og innholdsleverandører og at lave kostnader ved bruk vil bidra til å øke inntjeningen for medier og andre tilbydere av digitalt innhold ved at man kan selge innhold for småbeløp – og likevel oppnå en god inntjening.

Egen blockchain-lab

Pressesjef Stein-Arne Tjore i Nets forteller til digi.no at det har vært flere mediebedrifter som har vist interesse for løsningen, som ble annonsert i Danmark for en uke siden, og nå altså i Norge.

– Men foreløpig er det for tidlig å navngi noen, sier Tjore.

Løsningen er fortsatt under utvikling og på konseptstadiet, og initiativet kommer fra Nets' Blockchain Development Lab. Dette er en nystartet avdeling som jobber med å utforske muligheter basert på ny teknologi.

