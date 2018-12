Det er 23 prosent, eller en drøy milliard, mer enn i 2017. Tallene fremkommer i en fersk prognose som Kampanje har fått tilgang til. Forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i GroupM står bak prognosen.

Til sammenligning har de norske mediehusene en vekst i digitalomsetningen (display og rubrikk) på 10,6 prosent til 3,1 milliarder kroner etter ti måneder. Det fremgår av statistikk som Instituttet for reklame og mediestatistikk har laget for Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring. Hele reklamemarkedet har en vekst på 2,2 prosent etter tre kvartaler.

Ifølge Kampanje har det norske reklamemarkedet vært relativt stabilt de siste ti årene, men det har skjedd en stor omfordeling i markedet.

I dag tar Facebook og Google drøye 25 prosent av de 20 milliarder kronene dette markedet utgjør. Flesteparten av milliardene tar de fra norske medieaktører.

– Ja, de tar fra alle slags medier, for eksempel TV og nettaviser, og de forsyner seg fra både det nasjonale markedet og fra lokale markeder. Bare en liten del av deres samlede omsetning i Norge er inntekter som kommer fra norske annonsører som jakter på målgrupper utenlands. Dette er altså penger som norske medier ikke ville ha fått dersom Facebook og Google ikke opererte i Norge, sier Thalberg.

De nye prognosene viser at Facebook, Google og Snapchat fortsetter sin eventyrlige reklameopptur i 2019.

– Min prognose viser at veksten blir på totalt 17 prosent for de tre selskapene i Norge i 2019, sier Thalberg.