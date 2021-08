Nettgiganter gjør det vanskeligere for Taliban å overvåke afghanske brukere

Facebook, Twitter og Linkedin har alle gjort det vanskeligere å overvåke brukere i Afghanistan. Frykten er at de skal bli mål for Taliban, skriver Reuters.

Menneskerettsgrupper har uttrykt bekymring for at den islamistiske opprørsgruppen, som har tatt kontroll over Afghanistan, kan bruke plattformene til å spore og forfølge motstandere, særlig akademikere, journalister og aktivister.

Tidligere denne uken sa Amnesty International at tusenvis av afghanere står i fare for å bli mål for gruppens represalier, skriver nyhetsbyrået.

Facebook har blant annet midlertidig fjernet muligheten for å søke i afghanske brukeres liste over venner, skriver selskapets sikkerhetssjef Nathaniel Gleiche på Twitter.

Ifølge ham har Facebook også gjort det enklere for brukere i Afghanistan å låse profilen, slik at det blir vanskeligere for folk de ikke er venner med å se hva de deler på plattformen.

Twitter har på sin side varslet at selskapet jobber med hurtigere å kunne behandle folks forespørsel om å få slettet gamle meldinger. Samtidig tilbyr de midlertidig å stenge afghanske profiler, om det kan være informasjon der som kan skade dem, men som de ikke lenger har adgang til.

Selskapet holder også et øye med kontoer tilknyttet den afghanske regjeringen, i tilfelle de skulle komme til å dele informasjon om ansattes identitet. Om dette skjer, blir de suspendert.

Også LinkedIn har skjult hvilke profiler afghanske brukere er tilknyttet, opplyser en talsmann.