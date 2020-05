Nettsted lar deg rangere norske advokater anonymt

Det nye nettstedet lar besøkende søke opp og rangere advokater etter en rekke kriterier, som blant annet ferdigheter, kvalitet på arbeidet, tilgjengelighet og kommunikasjon.

Advokatguiden.no er denne uken lansert i betautgave. Det skiltes med at de allerede har registrert mer enn 10.000 advokater. I skrivende stund er knapt noen av dem oppført med vurderinger.

I en pressemelding hevder selskapet bak at de tydelig er inspirert av reiselivstjenesten Tripadvisor.

– Målet er å lage Tripadvisor for advokatbransjen. Vi starter i Norge, men i løpet av de neste to årene er målsettingen å være til stede i alle nordiske land, sier gründer Erling Løken Andersen.

Vi synes initiativet minner mer om nettstedet Legelisten.no, som helt siden 2012 har latt brukere dele erfaringer om fastleger, senere også tannleger, psykologer med flere.

Advokatguiden retter seg mot vurderinger av en annen yrkesgruppe, men ellers later konseptet til å være nokså likt. De anmoder besøkende om å legge igjen vurderinger av jurister de har benyttet tidligere. Det være seg advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere.

Søkeresultatene kan sorteres blant annet på juridisk fagområde, sted, pris og språk. Det oppgis at tjenesten omfatter alle advokater som praktiserer i Norge.

Ble selv advokat

Andersen er kjent for å ha solgt nettsamfunnet Biip.no for 76 millioner kroner i 2008, ifølge pressemeldingen. Salget skal ha utløst et skattekrav i millionklassen.

Det motiverte ham til ta jusstudier ved Universitetet i Oslo, som ble fullført på halv tid. I 2015 vant han skattesaken mot Skatt Øst. Siden jobbet han som advokat i advokatfirmaet Berngaard.

Gründeren forlater nå den stillingen for å jobbe fulltid med sin nye nettportal, som han mener bransjen er overmoden for.

– Advokatbransjen er kanskje jordas kjedeligste, mest konservative bransje – og det kommer fra en advokat. Klientrekrutteringen har i praksis stått på stedet hvil siden 1800-tallet: man baserer seg på word-of-mouth og nettverk. Klientene er overlatt til nettsidene til de ulike advokatene, uten mulighet for reell sammenligning eller transparens i forhold til pris og kvalitet, konstaterer han.

Synliggjøre de flinke og dårlige

Erling Løken Andersen synes det er svært vanskelig å navigere advokatmarkedet, og at norske advokater har fått leve en beskyttet tilværelse altfor lenge.

– Bransjen er preget av for lite transparens og for mye nettverk. Målet med Advokatguiden er å demokratisere bransjen. Klientene kan dele kunnskap om gode og dårlige advokater. Vårt mål er å synliggjøre både de ekstra flinke og de ekstra dårlige advokatene, sammenfatter Andersen i pressemeldingen.

Digi.no har spurt flere norske advokater om hva de mener om den nye nettjenesten. Ingen av de vi henvendte oss til har foreløpig svart.