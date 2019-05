Nevromorf prosessering: Fremtidens datamaskin skal jobbe som en menneskehjerne

Flashback til ingeniørstudiet omkring 1990. Vi er tre håpefulle studenter som har fått som oppgave å programmere et enkelt stykke programvare som skal etterligne nevroner i en hjerne. Lokaliteten er en stor såkalt data-bar på universitetet, med et utall av små skjermer med grønn skrift og en enorm linjeskriver i et tilstøtende lydisolert rom.