NHO vil ha koding som obligatorisk fag på timeplanen

– For å beherske fremtidens teknologiske utvikling trenger vi å kunne koding. Og vi må begynne tidlig. Derfor foreslår vi at koding blir obligatorisk for elever i grunnskolen, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, til NTB.

NHO går dermed et godt skritt lenger enn regjeringen, som i sommer la fram en ny digital læringsstrategi.

På NHOs årskonferanse 9. januar vil saken stå høyt på dagsordenen. For blant organisasjonens medlemsbedrifter ropes det høyt om behovet for mer digital og teknisk kompetanse.

Må bli best i verden

Almlid framholder at høykostlandet Norge trenger 20.000 nye arbeidsplasser i året i flere tiår framover.

– De må være konkurransedyktige internasjonalt. Da må våre ungdommer være de beste i verden på å utvikle ny teknologi, sier han.

– Hvorfor er det viktig at faget skal være obligatorisk?

– Fag som ikke er obligatoriske, drukner gjerne i andre fag. Dessuten vil et ikke-obligatorisk fag kunne skape forskjeller mellom elever fra ulike skoler. Det ville være utrolig dumt, mener Almlid.

– Vi mener at timetallet må økes for å være sikker på at dette kommer med, sier han.

Ingen løfter

NHO setter nå sin lit til at regjeringsforhandlingene med Venstre fører fram. For Venstre har foreslått å nesten tidoble satsingen på programmering og IKT-tiltak i grunnopplæringen.

Men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke love noe eget fag i programmering.

– I den digitale strategien for grunnskole og videregående vi la fram i høst, sier vi at vi vil ha forståelse for koding og teknologi inn i læreplanene. Likevel mener vi ikke at vi trenger flere selvstendige fag inn i skolen, men heller bedre kompetanse blant lærerne, sier Isaksen til NTB.

Også leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er skeptisk til å innføre obligatorisk datakoding nå.

Advarer

– Det er utvilsomt viktig at skolen gir elevene en god forståelse for hvordan datateknologi fungerer. Men å innføre koding som eget fag nå, vil jeg advare mot. Norsk skole kan ikke satse på alt samtidig, sier han til NTB og peker på at arbeidet med å fornye læreplanen så vidt er i gang. Der skal det blant annet ryddes plass til mer dybdelæring.

– Vi må tenke veldig nøye på hva som skal ut av skolen, og hva som skal inn. Da kan vi ikke forhaste oss inn i en omfattende endring og innføre et nytt fag i koding som vil ta mye tid, være svært kostbart, og kreve enda mer etterutdanning, sier han.

Isaksen sier på sin side at det er viktig at politikerne har respekt for den fagfornyelsen som nå pågår.

– Fagfornyelsen er en stor og bred prosess. Derfor må vi komme tilbake til hvilke fag som skal ha algoritmisk tenkemåte og koding i læreplanene, sier han.

Kostbart

Ifølge Utdanningsforbundet vil en ekstra time i uka for alle elevene i grunnskolen fort koste milliarder. Almlid medgir at NHO ikke har regnet på utgiftene, men avviser at timingen er dårlig.

– Tvert imot er det en veldig god timing. Dette er et oppspill til hva som bør prioriteres, sier han.