Nkom med nytt Telia-tilsyn: Kunder kunne spores når man ringte dem

Avviket går ut på at det skal ha vært mulig å spore posisjonen til noen Telia-kunder gjennom enkle oppringninger. Denne muligheten er nå fjernet, ifølge Telia.

– Det er bra at Telia bekrefter at avviket er lukket, men vi ser svært alvorlig på saken. Vi varsler derfor tilsyn med selskapet for å forstå hva som har skjedd, og hvordan det må jobbes for å hindre at tilsvarende hendelser skjer igjen, sier direktør i Nkom, John-Eivind Velure.

En feil som oppsto hos Telia i 2023, gjorde at flere av deres mobilkunder har vært sporbare via mobilen. Feilen ble oppdaget 20. mars av sikkerhetsforsker Harrison Sand. NRK varslet Telia om sikkerhetshullet mandag 13. april og feilen ble rettet natt til tirsdag.

Nkom har bedt Telenor og Ice redegjøre for om de også har sikkerhetshullet som er avdekket hos Telia. Nkoms sikkerhetsdirektør Svein Sundfør Scheie opplyser til Digi at begge selskapene nå har bekreftet at de ikke har det samme avviket.

Taushetsplikt

– Tilbydere av mobilnett har lovpålagt taushetsplikt om kundenes opplysninger. Et brudd på denne plikten kan ikke bare føre til at sensitiv informasjon kommer på avveie, men også svekke tilliten til digital kommunikasjon, skriver Nkom torsdag.

Informasjonen det var mulig å hente ut avslørte hvilke basestasjoner den som ble oppringt var tilkoblet. I bynære strøk kan man med denne informasjonen anslå en mobilbrukers posisjon til mellom 100 og 200 meters nøyaktighet.

Undersøkelsene viser at privatkunder hos Telia, og bedriftskunder hos Telia og Telia-merkevaren Phonero har vært mulig å spore både i Norge og utlandet, og uavhengig av om den oppringte tok telefonen eller ikke.

Sand og NRK har avdekket at man kunne spore toppolitikere og ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Datatilsynet.

Datatilsynet samarbeider

I en avviksmelding til Datatilsynet skriver Telia at «få eller ingen» personer er rammet av feilen.

Datatilsynet mener imidlertid at det potensielt kan være mange som har vært rammet av feilen, og direktør i Datatilsynet, Line Coll, sier til NRK at det er noe av det de kommer til å gå tett inn i for å se om stemmer, når tilsynet nå tar saken til behandling.

– Vi ser svært alvorlig på saken og prioriterer arbeidet med dette avviket høyt. Vi undersøker nærmere hva som er skjedd, i tett samarbeid med Nkom, sier hun til NTB.

Nkom understreker at det er tilbyderne selv som har ansvar for å etterleve ekomloven, og Velure sier til NRK Nkom ikke har ressurser til å føre tilsyn med at alle lover følges til enhver tid.

– Vi er avhengig av å få opplysninger, eller at vi gjør risikovurderinger som peker på at dette er et område vi bør se på.