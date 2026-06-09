Nkom er bekymret for at Telia og Ice får en fordel

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i et dokument vurdert Lyse og Telias plan om å overføre sine frekvenstillatelser i et felles infrastrukturselskap for radionett.

Majoriteten av frekvensområdene som benyttes i mobilnett skal tildeles på nytt rundt 2030, og vil ikke skade konkurransen nevneverdig, mener Nkom. Det gjelder derimot ikke for det som ofte kalles «5G-frekvensene» i 3,6 GHz-båndet. Der gjelder frekvenstillatelsene til 2042, og her har Telia og Lyse/Ice svært mye mer enn Telenor å rutte med.

Lyse og Telia vil bruke samme radionett, men skal fortsatt ha egne kjernenett og konkurrere om mobilkundene.

– Nkom vurderer nå hvilke virkninger overføringen kan få for effektiv utnyttelse av frekvensressursene, bærekraftig konkurranse og nasjonale sikkerhetsinteresser, skriver tilsynet.

– Samarbeidet kan gi bedre dekning og mer effektiv utnyttelse av kapasiteten i nettene. Samtidig er dette en stor endring og Nkom må derfor vurdere hvordan overføringen påvirker mobilmarkedet før vi tar endelig stilling til saken, sier avdelingsdirektør i Nkom, Kamilla Sharma.

Konkurransen

Noe av bekymringen Nkom nevner i pressemeldingen, er at Telia og Ice/Lyse kan få mindre behov for å tilby tilgang til andre tilbydere som ikke eier eget mobilnett. Det som heter virtuelle mobilnett.

Denne risikoen kan også forsterkes dersom partene selv utvikler et bredere tilbud i sluttbrukermarkedet. Lyse har for eksempel så langt hatt en tydelig utfordrerposisjon, men kan med et sterkere nett få interesser som ligner mer på de etablerte selskapene.

– Et viktig spørsmål er om andre tilbydere fortsatt vil få tilgang til mobilnett på vilkår som gjør at de kan konkurrere effektivt. Det er ett av de sentrale spørsmålene vi ønsker innspill til i høringen, sier Sharma.

Foreløpig konklusjon

Nkom har foreløpig ikke identifisert forhold som tilsier at selskapene bør nektes å overføre de aktuelle frekvenstillatelsene.

– Nkoms foreløpige vurdering er likevel at det kan være behov for vilkår og andre tiltak for å ivareta effektiv bruk av frekvensressurser, fremme bærekraftig konkurranse eller motvirke mulige konkurranseskadelige virkninger, sier Sharma.