– Norge må få på plass løsninger som sikrer nødnummer bedre enn i dag, sier direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding mandag.

Fire ganger i høst har det norske folk opplevd begrensede eller ingen mulighet til å kontakte nødetatene. Nkom har gått nøye gjennom tilfellene og kom mandag med en delrapport fra dette arbeidet.

Det siste av de fire nødnummer-hendelsene skjedde onsdag 13. november, hvor det tidvis var vanskelig å komme gjennom på nødnumrene i seks timer på dagtid.

Telenor beklaget feilen, som skyldtes strømbrudd på en sentral. De har uttalt at de skal snu hver stein for å sikre at det ikke skjer igjen.

– Nødnummer-tjenesten er av kritisk betydning for befolkningen, og det er åpenbart at nødetatene må sikre en løsning som gir andre muligheter enn i dag, og som gjør oss mindre avhengig av en leverandør, sier Velure.

– For å få en løsning på plass raskt, er det viktig at norske myndigheter og bransjeaktører går sammen for å sikre Norge en tryggere løsning for nødnummertjenestene, sier han.