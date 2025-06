Nkom har oppdaget nye alvorlige GPS-forstyrrelser i Finnmark: – Kommer fra Russland

Det har over lengre tid vært daglige GPS-forstyrrelser i luftrommet over Øst-Finnmark knyttet til jamming. Denne uken ble det målt manipulasjon av signaler på GPS helt nede i 150 meters høyde.

Øst-Finnmark har i lengre tid vært utsatt for GPS-forstyrrelser på daglig basis, men vanligvis når ikke signalene lenger ned enn rundt 1400 meters høyde, sier Espen Slette, som er avdelingsdirektør for spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), til Digi.

Slette sier at de ikke har fått melding om at forstyrrelsene påvirker ting på bakken, men at dette er noe de følger med på fortløpende.

Nkom betegner overfor NTB de nye målingene som alvorlige. Tidligere har det vært vanligst med sperring av GPS-signaler. Nå har Nkom avdekket spoofing – bevisst manipulering av signalene.

– Våre eksperter har vært ute og målt fra helikopter, og vi får bekreftet forstyrrelsene også i disse målingene. Forstyrrelsene er sporadiske og berører den østlige delen av Sør-Varanger, sier Slette til NTB.

Lurer mottakeren

Ved spoofing så ønsker man å lure mottakeren til å tro at signalene kommer fra en pålitelig kilde, men med feil informasjon om posisjon, navigasjon og tid.

Foreløpige målinger viser at signalene kommer fra Russland, og det vil gjøres ytterligere målinger for å kartlegge området som er påvirket, skriver Nkom i en pressemelding.

Manipulasjon av signaler på dette nivået kan påvirke navigasjonssystemer som eksempelvis brukes i helikopter, bil, karttjenester på mobilen og smartklokker.

Luftfartstilsynet opplyser til Digi at de har blitt varslet av luftfartsaktører om at de merker GPS-forstyrrelsene Nkom har meldt om.

– Ved denne type hendelser vil flyoperatørene benytte alternative prosedyrer som ikke er avhengig av GNSS signaler. Ved dårlig sikt kan dette påvirke regulariteten, men ikke sikkerheten, skriver seksjonssjef for flysikring, Henning Tennes, i en epost.

Kommer fra Russland

– Vi informerer nå alle relevante instanser, deriblant Luftfartstilsynet, Politiet og Forsvaret. Vi oppretter dialog med våre naboland for å informere dem om funnene i Øst-Finnmark, og vi øker også vår tilstedeværelse i området, sier Slette.

Etter at Russland invaderte Ukraina i 2022 har norske piloter som flyr over Finnmark, registrert en voldsom økning i GPS-forstyrrelser – hovedsakelig jamming – fra nabolandet.

Jamming er å sende ut radiostøysignaler som har til hensikt å forstyrre, blokkere eller hindre mottak av GPS-signaler. Det brukes for eksempel hvis man ønsker å beskytte informasjon om hvor man befinner seg.