Nkom ilegger Telenor overtredelsesgebyr

Nkom har ilagt Telenor overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner for å ha unnlatt å utlevere opplysninger nødvendig for å kunne føre tilsyn med tilgangspriser.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet om overtredelsesgebyret i høst.

– Telenor er pålagt å åpne sitt mobilnett for andre selskaper som vil tilby mobiltjenester. Formålet med plikten er å legge til rette for like konkurransevilkår, slik at også mindre aktører kan ha egne tilbud i sluttbrukermarkedet, skriver Nkom.

Telenor er pålagt å ha prisbetingelser som skal forhindre at kjøpere av tilgang til selskapets mobilnett kommer i marginskvis, ifølge Nkom.