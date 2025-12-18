Nkom lar mobiloperatørene teste og utvikle nye nødnett-tjenester

Nkom har inngått en samarbeidsavtale med Telenor, Telia og Lyse Tele om å teste og utvikle tjenester i det nye nødnettet som skal startes opp i 2031.

Nytt nødnett innebærer at nødnettet flyttes over i de kommersielle mobilnettene, noe som vil gjøre det mulig å inkludere sanntidsvideo, kartjenester, gruppechatter og andre databaserte tjenester det ikke er kapasitet til i dagens tetra -baserte nødnett.

– Vi er svært glade for at vi nå har inngått et strategisk samarbeid med Telenor, Telia og Lyse Tele for å teste og utvikle fremtidens nødnett.

– Det er avgjørende at vi leverer solide og gode tjenester til nød- og beredskapsbrukerne for å sikre den jobben de gjør med å redde liv, og da er testing og utvikling helt avgjørende for å lykkes, sier direktør i Nkom, John-Eivind Velure i en melding Nkom har sendt ut.

Overtok nødnett fra DSB

Nkom har overtatt arbeidet med det nye nødnettet etter at regjeringen tidligere i år besluttet å flytte ansvaret for prosjektet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det nye nødnettet vil styrke kommunikasjonen i totalforsvaret og vil være et viktig prosjekt for nasjonal sikkerhet og beredskap. Det er besluttet at det nye nødnettet skal realiseres i de kommersielle mobilnettene, og alle de tre mobilnetteierne ble invitert inn i det strategiske samarbeidet for å teste og utvikle tjenester i det nye nødnettet.

De tre mobilnettaktørene i Norge sier alle at de ser frem til å samarbeide med Nkom om neste generasjons nødnett.

– Det å bygge det nye nødnettet på mobilnettet til alle de tre operatørene sikrer en mer robust løsning for nød- og beredskapsbrukere. Vi ser frem til å delta i det viktige arbeidet med testing og utvikling, sier Kristin Dahle Larsen, konserndirektør for tele i Lyse, i meldingen fra Nkom.

– Viktig å teste i nettene

Nkom-direktør John-Eivind Velure understreker at samarbeid mellom myndigheter og ulike kommersielle aktører er viktig for fremdriften for å sikre nytt nødnett i Norge.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

– I arbeidet med det nye nødnettet vil samarbeidet mellom næringslivsaktører og myndigheter være viktig for å lykkes. Vi ser frem til å få mer kunnskap og erfaring om hvordan nytt nødnett kan realiseres i mobilnettene, sier han.

Nkoms sikkerhetsdirektør, Svein Sundfør Scheie, sier til Digi at det er viktig å få testet tjenester i de mobilnettene som faktisk skal bære de nye nødnettjenestene.

– Det er tilbyderne som kan nettene sine best, og sammen med dem kommer vi til å bestemme hvordan man best kan løse testing og utvikling framover.

Hvilke tjenester nytt nødnett får, kan han ikke slå fast nå. Nkom-direktøren sier at det kan være tjenester som allerede finnes, men som må tilpasses nødnettbruk, eller helt nye tjenester.

– I og med at Nkom har fått ansvaret for nytt nødnett vil det også til syvende og sist være vi som skal velge hvilke tjenester som skal inn i nytt nødnett, og bestille dem. Men det er en avgjørelse som vi kommer til å ta i tett samarbeid med brukerne av nødnettet. Brukerne kommer også til å være viktige i den test- og utviklingsfasen vi går inn i nå, sier han.

Sundfør Scheie sier til Digi at det i 2026 vil bli laget et sentralt styringsdokument og en ny kvalitetssikringsrapport (KS2) for Nytt nødnett. Det er dokumenter som må være på plass før den endelige investeringsbeslutningen for nytt nødnett blir tatt.