Camilla Broch Pedersen har nylig forlatt stillingen som seksjonsleder for Nett og tjenester i Sikkerhetsavdelingen i Nkom, og begynner nå i rådgivningsselskapet Otte.

Det skriver selskapet selv i en melding de har sendt ut.

Otte bistår blant annet innenfor sikkerhet, personvern og ekom, og var i flere år medarrangør av den tidligere Inside Telecom-konferansen.



Otte skriver at Broch Pedersen i Nkom har jobbet tett på ekomsektoren med blant annet å sikre at alle i Norge skal ha tilgang til godt og robust bredbåndsnett, vært pådriver for bærekraft i bransjen, og vært involvert i ulike tiltak for å sikre kabler på havbunnen.

De skriver art hun skal fortsette å jobbe med disse tingene i Otte, både for bransje og myndigheter.



– Med Camilla styrker Otte seg på sentrale områder innenfor ekomsektoren som utbygging, sikkerhet og beredskap, regulering, bærekraft, samtidig som hun også bringer inn et nytt element i form av flere års erfaring rundt marin kartlegging som er helt avgjørende for å sikre infrastruktur på havbunnen, skriver Otte.

Broch Pedersen uttaler i meldingen at hun ser frem til å jobbe med ekom- og datasenterbransjen, fokusere på bærekraft, strategi, digital infrastruktur og prosjektledelse, og bistå kunder med rådgivning innen disse områdene.