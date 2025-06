Nkom: Mobildekning utfordres i moderne bygg

Nå etterlyser Nkom bedre samarbeid mellom byggebransjen og mobiloperatørene.

– Kommersielle aktører må skynde seg og ikke vente på at myndighetene skal regulere. Vi mener det er best at aktørene selv kommer fram til gode løsninger sammen, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nkom.

Hovedsakelig er det endringer i byggtekniske forskrifter som skaper utfordringer med mobildekning i nyere bygg.

– Moderne mobilnett bruker høyere frekvenser, og det gir oss raskere internett. Det krever imidlertid flere antenner eller spesielle systemer for å fungere godt inne i tette og moderne bygg. Det kan forklare hvorfor mobildekningen forsvinner i moderne bygg selv om det har vært dekning i det samme bygget med eldre mobilteknologi, sier Vollstad.

Nkom har laget et utkast til en veileder som skal hjelpe bygningseiere og leietakere som sliter med dårlig dekning i sine bygg.