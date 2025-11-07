Nkom opprettholder millionbot mot Telia

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet i april et overtredelsesgebyr på 10 millioner kroner etter at Telia mottok statlige midler for å forsterke basestasjoner i 58 kommuner i perioden 2015 til 2021.

I fjor ble det avdekket at basestasjonene ikke oppfylte kravene i 39 av de 58 kommunene, noe Nkom beskrev som «et alvorlig tillitsbrudd».

Telia fikk til sammen utbetalt 74 millioner kroner, men over 9 millioner kroner av dette var uriktig utbetalt, ifølge Nkom.

– Det er alvorlig når en aktør mottar statlige midler uten å levere det som er avtalt. Dette svekker tilliten til ordningen og til leverandøren. At forsterkningstiltakene heller ikke har fungert som planlagt, har gjort flere kommuner mer sårbare enn de burde vært, sier Svein Scheie, sikkerhetsdirektør i Nkom.

Opprettholder bot

Etter å ha vurdert Telias tilsvar til varselet om overtredelsesgebyr, har Nkom besluttet å opprettholde boten på 10 millioner kroner.

– Vi har ikke fått nye opplysninger som endrer vurderingen vår. Derfor opprettholder vi vedtaket om overtredelsesgebyr, sier Scheie.

Telia fikk en frist til 1. november med å rydde opp, og Nkom varslet i april dagbøter på 5000 kroner per kommune i de kommunene hvor basestasjonene ikke var blitt oppgradert innen fristen.

Det slipper selskapet å betale, som Digi Telekom skrev torsdag.

– Vi har jobbet iherdig med å levere redundant transmisjon og dermed forsterket ekom til 39 kommuner. Det gjenstår to basestasjoner/kommuner, der vi mangler tredjeparts leveranser. Telia Norge følger tett opp her, og vi har fått skriftlig godkjennelse fra Nkom på utsettelse av fristen, sier kommunikasjonssjef Ellen C. Scheen i Telia til NTB.

Forsterket ekom betyr at mobildekningen skal fungere i minimum 72 timer dersom strømmen – og dermed også mobilnett og internett – blir borte over tid.

– Telia har i hovedsak rettet opp forholdene i tråd med pålegget fra Nkom. Det gjenstår to kommuner – Suldal og Iveland, som ennå ikke er ferdigstilt. Vi har vurdert begrunnelsen for forsinkelsen, og gitt utsatt frist for ferdigstillelse i disse to kommunene, bekrefter Scheie overfor NTB.