Nkom skal måle hvordan digital infrastruktur påvirker miljøet

Målet er å sikre bedre styring med hvordan ekomsektoren påvirker miljøet. Nkom skriver i en artikkel på sitt nettsted at de arbeider for et redusert fotavtrykk fra den digitale infrastrukturen på klima og natur og for å øke ekomsektorens bidrag til å nå bærekraftsmålene i andre sektorer.

Et verktøy for å gjøre dette er Bærekraftsindeksen, som skal samle informasjon om energibruk, utslipp og ressursbruk slik at den gir et felles og sammenlignbart datagrunnlag som myndigheter og bransjeaktører kan styre etter. Nkom utvikler indeksen i samarbeid med bransjeaktører og eksterne analysemiljøer.

– Digitaliseringen av Norge skal fortsette, men den digitale infrastrukturen må også være grønn. Derfor utvikler vi nå en bærekraftsindeks som skal gi bedre kunnskap og tydeligere styringssignaler om miljøpåvirkningen fra ekomsektoren, sier prosjektleder Ane Tveit Ødegård.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Når tilgang blir en blindsone i moderne IT-miljøer

Grønnere hverdag

I første omgang kartlegger indeksen fotavtrykket, altså den direkte miljøbelastningen fra digital infrastruktur. På sikt er ambisjonen også å måle håndavtrykket: De positive miljøgevinstene som digitalisering skaper i andre sektorer, som redusert reising, mer effektiv industri og smartere energisystemer.

En rapport Nkom fikk utarbeidet i fjor, viste at den digitale infrastrukturen i 2024 forurenset like mye som direkte utslipp fra innenlands flytrafikk samme år.

– Vi ønsker å synliggjøre at digitalisering og miljø går hånd i hånd. Digitaliseringen gir store gevinster for samfunn, næringsliv og innbyggere, men medfører også økt energibruk. Med bærekraftsindeksen tar vi et viktig steg mot en mer kunnskapsbasert og målbar grønn omstilling i ekom-sektoren, sier Ødegård.

En beta-versjon av indeksen er forventet å være klar i desember 2026.