Telia har rapportert at de har bygget ut 58 basestasjoner med såkalt forsterket ekom i perioden 2015–2021.

Nå er det avdekket at 39 av basestasjonene ikke har så god strømforsyning som Forsterket ekom-programmet krever, til tross for at Telia har rapportert dem som ferdigstilt, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 10 av disse basestasjonene befinner seg i Finnmark, viser oversikten fra Nkom. Syv av stasjonene er i Innlandet fylke, seks i Agder og fire i Vestland.

Forsterket ekom skal sikre mobildekning til innbyggere i minimum 72 timer dersom strømmen, og dermed også mobil- og internett, er borte over lengre tid.

– Svært alvorlig

Det var i forbindelse med tre større ekom-utfall i oktober i år at Nkom oppdaget at tre av Telias basestasjoner ikke hadde to uavhengige tilkoblinger, slik kravene tilsier, og som Telia selv har rapportert at var på plass. Nkom ba umiddelbart Telia om informasjon, og første rapport viste at Telia ikke har levert redundante løsninger i 39 av 58 kommuner.

Telia har uriktig har mottatt 8,7 millioner kroner fra staten som kompensasjon for utbyggingen, slår Nkom fast.

Totalt i perioden har Telia mottatt 74 millioner kroner.

Svein Sundfør Scheie er sikkerhetsdirektør i Nkom. Foto: Nkom

– Det er svært alvorlig at Telia har feilrapportert til myndighetene og fått utbetalt penger for tiltak som ikke er sluttført. Vi er avhengig av tillit til aktørene som opererer ekomnettene, og vi skal kunne stole på at selskaper som utfører arbeid og blir betalt av staten for jobben, utfører den som avtalt, sier sikkerhetsdirektør i Nkom, Svein Scheie i en melding Nkom har sendt ut.

Han sier at det viktigste nå er å få på plass fullverdig forsterket ekom i de gjenstående kommunene, og at Nkom så må se på hvilke andre reaksjoner som er aktuelle i denne saken.

39 kommuner

Telia Norge fått frist denne uken til å levere en plan for hvordan de skal rette opp i forholdene. I tillegg opplyser Nkom at de allerede har startet et arbeid med å få en ekstern revisjon av programmet for forsterket ekom.

– Det vil være svært ressurskrevende for det offentlige å etterprøve alle tiltak i detalj der det er gitt støtte. Når det er sagt, viser jo denne hendelsen at vi må styrke kontrollrutinene våre. Det er viktig at rutinene både virker preventivt mot bransjen og er egnet til å avdekke misbruk av statlige midler, sier Scheie.

– Menneskelig feil og manglende rutiner

– Dette er selvsagt noe vi tar på største alvor, og det har høy prioritert å få rettet opp i avvikene, skriver Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i en epost til Digi.

Han forteller at Telias foreløpige undersøkelser viser at det Nkom har avdekket skyldes en blanding av menneskelig svikt og mangelfulle interne rutiner.

– Vi har allerede tatt organisatoriske grep for å forhindre at dette vil skje igjen. Noen av avvikene er allerede rettet opp, slik at tallet nå er 21 kommuner. De resterende avvikene vil bli rettet opp i tiden fremover, skriver Lunde.

Han legger til at Telia er i dialog med Nkom og vil svare dem i nærmeste fremtid med en plan for hvordan dette skal bli ferdigstilt.

Saken vil bli oppdatert.

