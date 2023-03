Nkom varsler 7 millioner kroner i bot til Telenor

Saken oppdateres.

Telenor har ikke gitt en grossistkunde samme informasjon som de har gitt til sin egen mobilvirksomhet. Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse.

Telenor er dominerende på det norske mobilmarkedet. For å sikre konkurranse i markedet, er Telenor pålagt å la mobilselskaper som ikke har eget mobilnett bruke Telenors nett. Da må de behandle egen virksomhet og konkurrende selskaper likt.

− Vi ser alvorlig på dette, og saken har avdekket at Telenors rutiner for å sikre likebehandling ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i virksomheten. Fraværet av rutiner og kontrollmekanismer innebærer en betydelig risiko for at utfordrere ikke kan konkurrere på like vilkår som Telenor selv. Dette er egnet til å svekke konkurransen i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen i en pressemelding fra Nkom.

Telenor kan komme med sine innspill

Det Nkom har sendt er et såkalt varsel om vedtak. Telenor kan nå komme med sine innspill, som Nkom tar med i vurderingen før de setter sitt endelig vedtak.

Når Digi kontakter Telenor torsdag morgen, er de tilbakeholdne med kommentarer.

− Vi har mottatt varsel om vedtak fra Nkom og vil nå bruke tid på å gjennomgå detaljene før vi uttaler oss, skriver kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, Hanne Knudsen i en e-post til Digi.