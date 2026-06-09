Nkom varsler mer omfattende tilsyn av Telia: – Alvorlige sikkerhetshetsbrudd

– Vi mener at sikkerhetsbruddene som er avslørt den siste tiden, er alvorlig, og vi vil derfor varsle Telia om at vi nå setter i gang et større tilsyn av sikkerheten til selskapet, sier direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding til NTB.

I februar kom det fram at Telia hadde et større et datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekket. I tillegg ble det kjent at mobilnettselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg.

– Uheldig for tilliten

I forrige uke kom det informasjon om to hendelser som gjorde det mulig å spoofe, altså å forfalske avsenderidentiteten for å lure deg gjennom norske mobilnummer i Norge.

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– Før tilsynet er gjennomført, er det vanskelig å si akkurat hvor alvorlig hver enkelt hendelse er, men samlet sett er det svært uheldig for tilliten til tjenestene som leveres, sier Velure.

Tidligere har Nkom sendt varsel til Telia om tilsyn, men nå skal Telia få beskjed om at myndigheten skal gjennomføre et mer omfattende tilsyn som vil innebære en helhetlig gjennomgang av sikkerhetsarbeidet.

Nkom vil også vurdere om Telia oppfyller kravene til forsvarlig sikkerhet.

Tilsyn også hos Ice

– Mobilkundene i Norge skal være trygge på at tjenestene de tar i bruk er sikre og at personvern ivaretas på en god måte. De mange hendelsene som er avdekket i år, gjør at vi nå må vurdere sikkerhetsarbeidet til Telia, sier Velure.

Mobilselskapet Ice har også fått beskjed om at et tilsyn skal gjennomføres hos dem.