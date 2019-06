Nkom vil fortsatt regulere Telenor

Reguleringen forventes å gjelde fra høsten 2019.

Ifølge Nkom legger reguleringen til rette for å «bygge konkurrerende mobilnett og samtidig skape konkurranse på den etablerte infrastrukturen».

Konkurrenten Telia foreslås ikke å bli regulert, da Nkom etter en gjennomgang har kommet fram til at de to telegigantene ikke har kollektiv dominans på markedet.

Nkom skriver at problemstillingen har blitt særlig aktuell etter at Telia har kjøpt opp andre selskaper, og begynner å nærme seg Telenor i markedsandel og bredde i tjenestetilbud.

For at det skal kunne påvises kollektiv dominans må det foreligge indikasjoner på at ting ligger til rette for stilltiende samarbeid mellom de to konkurrentene. Nkom konkluderer med at dette ikke er tilfelle for den kommende reguleringsperioden.