NM i cybersikkerhet er i gang

GJØVIK (digi.no):

– Til nå er det 31 lag som har levert noe, med til sammen 116 deltakere.

– Det er meget bra, det er jo nesten dobling fra i fjor.

– Ja, for da var det 69? Jeg har ikke hundre prosent kontroll på aldersfordelinga, men jeg tror det er litt bedre i år enn i fjor, da hadde vi litt for få i juniorklassa. Ellers prøver vi å øke antallet kvinnelige deltakere.

– Ja, det er avgjørende for å få jenter mer interessert i feltet og utdanninga.

– Ellers trenger vi flere og vanskeligere utfordringer. Studentene dine løser dem altfor fort, Danilo.

– Unnskyld?

– Ja, du burde gjøre en mindre god jobb!

Det humres rundt møtebordet, og over høyttaleren fra Skype-deltakerne. Det er koordineringsmøte på NTNU i Gjøvik for organiseringskomiteen og teknisk komité under Norwegian Cyber Security Challenge.

Og mens unge håpefulle sitter rundt omkring i landet og løser CTF (Capture the flag)-utfordringer innenfor kategorier som steganografi, kryptografi og reverse engineering, sitter denne gjengen på Gjøvik – og noen via Skype, fra blant annet Cyberforsvaret på Jørstadmoen – og følger med og passer på at ting går som de skal.

Koordineringsmøte for NCSC. Bak konkurransen står NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (NTNU IIK) og NTNU Center for Cyber and Information Security (NTNU CCIS), i samarbeid med Cyberforsvaret. På bildet: (f.v.) Førsteamanuensis ved NTNU IIK, Basel Katt; seniorrådgiver ved NTNU IIK, Espen Torseth; postdoctoral researcher ved NTNU IIK, Vasileios Gkioulos; prosjektansvarlig for informasjon og cybersikkerhet i Oppland Fylkeskommune, Mathias Engh Thomassen og teknisk ansvarlig og masterstudent ved NTNU, Odin Jenseg. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Sikkerhet er undervurdert

I Oslo sitter Marit Iren Rognli Tokle og samboer Christian Resell og sanker poeng under lagnavnet QuantumEntangled.

– Det går veldig bra. Vi var på førsteplass den første dagen, også har vi vel havna ned på andreplass nå, forteller Tokle, som skulle ønske flere IT-interesserte tok et skritt inn i sikkerhetsmiljøet.

– Sikkerhet er veldig undervurdert, og det er et altfor lite miljø i Norge. Er man utvikler er det bare å prøve seg. Det kan være vanskelig i starten med en bratt læringskurve, men slike hackekonkurranser er en veldig morsom måte å lære sikkerhet på, mener hun.

Christian Resell og Marit Iren Rognli Tokle deltar i den innledende runden. Foto: Privat

Tokle er til vanlig programvareutvikler i Sopra Steria, og har tidligere vært ansvarlig for Norges største hackekonkurranse, TGHack, som arrangeres hvert år under The Gathering. Resell er student og skadevareanalytiker. Han deltok og ble tatt ut til landslaget i fjor, da Norge tok fjerdeplass i EM. I år er imidlertid begge for gamle til å bli tatt ut til finalerunden, og deltar dermed mest for moro skyld – men også for å lære mer om sikkerhet.

Håper fortsatt å trekke flere deltakere

Den innledende runden av konkurransen startet lørdag 7. april og går frem til midnatt søndag 15. april, med fortsatt mulighet til å melde seg på frem til fredag 13. april. I skrivende stund er deltakertallet på 145, fordelt på 48 lag. Fra denne innledende runden går de 20-30 beste deltakerne fra 16-25 år videre til finalerunden på Gjøvik 16. juni. Derfra blir det plukket ut et landslag på ti medlemmer som skal presentere Norge i EM i cybersikkerhet i London i oktober.

Espen Torseth er seniorrådgiver ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU, og organisatorisk ansvarlig for NCSC. Han er fornøyd med at deltakertallet har doblet seg siden i fjor, men skulle likevel ønske seg litt bedre kjønnsfordeling.

Espen Torseth og Basel Katt er blant dem som følger med på at gjennomføringen av NM i cybersikkerhet går som den skal. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

– I helga var det fire jenter av 80 registrerte, men det er mulig det har kommet flere nå. I fjor var det én jente blant 69 deltakere. Det er altfor lite, sier han.

Seniorrådgiveren vil ha de beste å kunne plukke fra når landslaget skal settes sammen, og argumenterer for at mangfold er noe av det viktigste.

– Hvis du kan ha et team sammensatt av ulike bakgrunner, ulike kjønn og ulik kulturell bakgrunn, så løser du problemer mye bedre. Du får mye større kreativitet og potensiale for å finne en god løsning, enn når du er en helt homogen gruppe. Men det er påmelding hele uka, så vi håper vi kan trekke noen flere, forteller Torseth.