Nobelpris til Geoffrey Hinton – en av «gudfedrene» bak kunstig intelligens

Geoffrey Hinton (76) får nobelprisen i fysikk sammen med John Hopfield (91).

Begge har arbeidet med såkalte nevrale nettverk. Hinton regnes som en av «gudfedrene» bak utviklingen av kunstig intelligens (KI), og for noen år tilbake ble han hedret med den prestisjefylte Turing-prisen.

Nå får han en enda mer prestisjefylt utmerkelse.

– Jeg er utrolig overrasket. Jeg hadde ingen anelse om at dette ville skje, sa Hinton tirsdag på telefon til Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

– Kraftfull maskinlæring

Hinton og Hopfield deler på prispengene, som til sammen er på 11 millioner svenske kroner.

– Årets to nobelprisvinnere i fysikk har brukt fysikkens verktøy for å konstruere metoder som ligger til grunn for dagens kraftfulle maskinlæring, skriver Vetenskapsakademien i sin begrunnelse.

Hopfield er amerikaner og professor ved Princeton-universitetet i USA. Hinton, som er født i Storbritannia og bosatt i Canada, jobbet i en årrekke i Google. I dag er han professor emeritus ved Universitetet i Toronto.

I 2023 sluttet Hinton i Google, og han begrunnet avgangen med at han ville stå fritt til å advare mot teknologien han hadde vært med på å utvikle. Hinton mener kunstig intelligens kan utgjøre en «eksistensiell trussel» mot menneskeheten.

– Vidunderlig på mange måter

Samtidig har nobelprisvinneren forventninger om at KI vil lede til store framskritt innen medisinsk forskning.

– På mange måter vil det bli vidunderlig, på områder som helsevesen. Vi vil få mye bedre helsevesen, sa han tirsdag på telefon.

Utviklingen av kunstig intelligens er ifølge Hinton sammenlignbart med den industrielle revolusjonen. Produktivitetsveksten vil bli stor på mange områder i samfunnet.

– Men vi må også bekymre oss for en rekke mulige negative konsekvenser. Særlig trusselen som følge av at disse tingene kan komme ut av kontroll.

Hinton sier han til dels angrer på en del av sitt arbeid med kunstig intelligens. Han ville likevel gjort det samme igjen, gitt det han visste på tidspunktet da forskningen skjedde.