Node.js-skaper vil starte forfra med Deno

Det populære JavaScript-miljøet Node.js til server- og terminalprogrammer kan forvente konkurranse fra en uventet kant – nemlig fra den opprinnelige skaperen av Node.js, Ryan Dahl.

Etter at han forlot miljøet og JavaScript for et par år siden, vendte Dahl tilbake på grunn av hans voksende interesse for maskinlæring. I fjor holdt han et foredrag under konferansen JSConf EU for å forklare sine ergrelser over Node.js, samtidig som at han løftet sløret av Deno, som fortsatt er ungt forsøk på å løse de problemene han ser i Node.js. Dette skriver utviklerbloggen Infoq.

Kritiserer

Ryan Dahl beklager flere sentrale punkter i Node.js. Det inkluderer fravalget av promises, også kjent som futures i andre språk, for å implementere async-funksjonalitet, hvor asynkrone metoder kan avvikles i en egen tråd og hektes sammen med andre async-metoder.

Andre områder som Dahl kritiserer, er sikkerhetsarkitekturen, byggsystemet, pakkestyringen og modulariseringen.

Disse punktene er likevel ikke av ny dato, ifølge Infoq. Det har blitt gjort mange tidligere forsøk på å inkludere alternativer til de nevnte tilnærmingene, men de ble møtt med motstand fra Node.js-utviklerne. Promises og modularisering har endret seg fordi dette nå er med i JavaScript. Men innmaten i Node.js bruker ikke funksjonaliteten fullt ut den dag i dag.

V8

Deno bygger på et sikkert V8-kjøremiljø, som også er JavaScript-motoren i Google Chrome. Men miljøet bygger på TypeScript i stedet for JavaScript for å oppnå bedre sikkerhet i koden. Også TypeScript-kompilatoren er innebygd i Deno.

Deno har blant annet som mål å få mer ut av JavaScripts sikkerhetssandkasse, samt å forenkle modularisering og byggsystemet.

Opphavsrett

Ifølge Infoq er det likevel kritiske stemmer som påpeker at det er andre problemer med Node.js som forblir uløste med Deno. For eksempel er det slik at Dahl innehar opphavsretten. En strid om opphavsretten førte til splittelse av Node.js i systemets tidlige dager. I dag står stiftelsen Node.js Foundation bak systemet.

Deno er utgitt under MIT-lisensen.

Artikkelen er levert av Version2.dk