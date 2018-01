Nødfiks til Windows ødelegger AMD-maskiner

Microsoft kom i forrige uke med en hasteutsendt nødfiks mot de kritiske prosessor-sårbarhetene Meltdown og Spectre.

Denne sikkerhetsoppdateringen (KB4056892) til Windows 10 skaper nå store problemer for mange AMD-baserte datamaskiner.

Etter installasjon går det ikke lenger an å starte opp Windows, ifølge utallige erfaringer delt i Microsofts supportforum de siste dagene. Her er noen av trådene som tar opp problemet.

Fellesnevneren later til å være kunder med eldre AMD-prosessorer og tilhørende brikkesett. AMDs Athlon-serie av prosessormodeller later til å være særlig berørt. Det meldes om feil også på systemer med brikker av typen Turion, Sempron og FX.

Klarer ikke å boote

Fortvilte brukere forteller om maskiner som fryser ved oppstart.

Fordi oppdateringen ikke skaper noe gjenopprettingspunkt er det liten vits å rulle tilbake. Reinstallering av Windows hjelper heller ikke stort, da maskinen raskt laster ned oppdateringen igjen, ifølge The Register.

Det kan virke som om Microsofts sikkerhetsfiks ikke er kompatibel med noen eldre brikkesett fra AMD, skriver nettstedet Windows Latest, som oppgir at AMD foreløpig ikke har bekreftet problemet.

Foreløpige anbefalinger, slik de fremgår av tips og råd delt av brukerne selv i Microsofts supportforum, går på å stanse eller utsette installering av oppdateringen KB4056892 i håp om at det kommer en bedre fiks senere.

Det innebærer nedlasting og installasjon av et verktøy kalt wushowhide.diagcab som Microsoft tilbyr for midlertidig å stoppe installasjon av en driver eller oppdatering. Men da er man fortsatt utsatt for prosessorsårbarhetene oppdateringen er ment å beskytte mot.