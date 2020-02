Nødnettet er nede flere steder i landet på grunn av feil under vedlikehold hos leverandøren.

Problemene gjelder politidistriktene Øst, Sørøst og deler av Innlandet, skriver VG.

Feilen oppsto i forbindelse med vedlikeholdsarbeid hos leverandøren. De jobber nå med feilretting, sier seksjonssjef Jørn Schelderup i Politidirektoratet til avisa.

Både 02800 og 112 fungerer som normalt.

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.