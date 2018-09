– Nødnettet kan bruke 5G allerede i 2020

Norges nye digitale nødnett er bare to år gammelt. Systemet skal sikre politiet, brannvesenet og helsevesenet en sikker måte å snakke sammen på i nødssituasjoner og er et separat nett hvor nødetatene kan kommunisere kryptert.

Kontrakten med operatøren for det digitale nødnettet utløper i 2026, og allerede i fjor ble det bestemt at nødnettet i fremtiden skal baseres på kommersielt mobilnett. Nå mener forskere at 5G-nettet kan være sikkert allerede om to år, melder NRK.

– I 2020 tror jeg sikkerheten vil være god nok til at man bør prøve. I mellomtiden trenger vi nyere applikasjoner som vil hjelpe oss å ivareta sikkerhet og trygghet på en bedre måte enn med bare tale og tekstmelding, sier professor Thanh Van Do ved OsloMet.

6 milliarder

Forskerne ved Oslo Met ser på hvordan 5G-nettet kan gjøres sikkert for politi, brann og helse slik at det er trygt å utveksle både lyd og bilder. De regner med å ha konklusjonen klar til neste sommer.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det kostet seks milliarder kroner å få dagens nødnett etablert og i gang. Avdelingsdirektør Sigurd Heier mener at nødnettet slik det er i dag kommer til å være bærebjelken i nød- og beredskapskommunikasjonen i Norge i mange år fremover.

Justisdepartementet vil starte en utredning av neste generasjons nødnett til neste år.